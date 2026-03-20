LPI-SHL: Gegen Garagentor gefahren

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann montierte Donnerstagmorgen gegen 04:30 Uhr mehrere Regenrinnen eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße in Meiningen ab, vermutlich um diese fortfolgend zu entwenden. Da er jedoch durch einen Zeugen bei der Ausführung angesprochen wurde, flüchtete er vom Tatort. Es entstand kein Entwendungsschaden, jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - 30-40 Jahre alt - schlanke ...

mehr