LPI-SHL: Gegen Garagentor gefahren
Steinfeld (ots)
In der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Wenden gegen ein Garagentor in der Hirtenstraße in Steinfeld (Straufhain). Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Verursacher hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0069260/2026 entgegen.
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