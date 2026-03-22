LPI-SHL: Betrunken am Steuer
Bad Salzungen (ots)
Am Samstagabend wurde in Bad Salzungen ein 43-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Ein Test ergab, dass der Fahrzeugführer mit 1,55 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.
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