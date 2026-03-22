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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht durch Zeugin geklärt

Meiningen (ots)

Am 20.03.2026, gegen 09:20 Uhr, wollte ein 83-jähriger Fahrer eines PKW Ford auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Meiningen einparken.

Hierbei touchierte er einen bereits abgeparkten PKW Skoda in der daneben befindlichen Parklücke und verursachte dadurch einen Schaden an diesem. Der ältere Herr stieg aus und begutachtete den Schaden an beiden PKW. Doch statt sich um die Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern, setzte er sich wieder in sein Auto, fuhr sein Fahrzeug dann in eine andere Parklücke und begab sich dann in den Markt, um einzukaufen.

Eine aufmerksame Meininger Bürgerin beobachtete den gesamten Vorfall und meldete dies der Polizei. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen den Fordfahrer ausfindig machen.

Den älteren Herren erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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