FW Porta Westfalica: 03.03.2026 - A2: PKW in Vollbrand

Porta Westfalica (ots)

Porta Westfalica A2. Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Dienstag, 03.03.2026, gegen 22:55 Uhr, zu einem PKW-Brand auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover alarmiert. Zwischen den Anschlussstellen Vennebeck und Veltheim stand ein Renault in Vollbrand. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzstelle befand sich auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Vennebeck und Veltheim. Es war lt. Auskunft der Polizei zuvor zu einem Stau gekommen, in diesem geriet ein PKW der Marke Renault auf dem linken Fahrstreifen in Brand. Der Fahrer konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen, bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug in Vollbrand. Zur Brandbekämpfung wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr eingesetzt. Die Einsatzstelle wurde ausgeleuchtet und abgesichert, gegen 23:50 Uhr wurde der Standstreifen freigegeben und der Verkehr an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Nach Bergung des Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen unterstützten die Einsatzkräfte bei der Reinigung der Fahrbahn. Allerdings hatte sich flüssiges Metall in die Fahrbahndecke eingebrannt, was wahrscheinlich weitere Arbeiten erforderlich macht. Die Einsatzstelle wurde gegen 00:50 Uhr an die Polizei übergeben und der Einsatz gegen 01 Uhr beendet.

Die Anfahrt auf der Autobahn gestaltet sich bei diesem Einsatz wieder extrem schwierig. Eine Rettungsgasse war in weiten Teilen nicht vorhanden oder wurde zugefahren. Sattelzüge standen auf allen 3 Fahrbahnen, nicht in der Lage etwas Platz zu machen. Besonders fiel ein Sattelzug einer Spedition aus Kassel auf: dieser stand auf dem linken Fahrstreifen und blockierte die Einsatzfahrzeuge. Der Fahrer saß auf dem Beifahrersitz und beobachtete das Geschehen. Nach Freigabe des Standstreifens kam dieser Sattelzug an der Einsatzstelle vorbei, die Polizei zog in aus dem Verkehr und vernahm den Fahrer. Nach Zahlung einer Geldstrafe vor Ort durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Einsatzleiter: Mike Müller; eingesetzte Kräfte vor Ort: Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, Ehrenamtliche Löschgruppen: Holtrup-Vennebeck-Costedt, Veltheim-Möllbergen, Polizei, Einsatzende: 01:00 Uhr.

