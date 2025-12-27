Feuerwehr Porta Westfalica

FW Porta Westfalica: 27.12.2025 - Eisbergen: Brand eines PKW vor einer Garage schnell gelöscht

Porta Westfalica (ots)

Porta Westfalica Eisbergen. Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Samstag dem 27.12.2025 gegen 08:32 Uhr zu einem Brandeinsatz in den Ortsteil Eisbergen alarmiert. Vor einer Garage war ein PKW im Bereich des Motorraums in Brand geraten.

Der Brand wurde durch Anwohner bereits effektiv mit Pulverlöschern eingedämmt; eine Ausbreitung konnte verhindert werden. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und kontrollierte die betroffenen Bereiche mittels Wärmebildkamera. Als Brandursache wird ein technischer Defekt im Motorraum vermutet; am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Einsatzleiter: Dominik Duensing

Einsatzkräfte hauptamtlich: Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Einsatzkräfte ehrenamtlich: Eisbergen

https://feuerwehr-porta.de/27-12-2025-eisbergen-brand-eines-pkw-vor-einer-garage-schnell-geloescht/

