Feuerwehr Porta Westfalica

FW Porta Westfalica: 24.12.2025 - Costedt: Brand an Heiligabend kann schnell gelöscht werden.

Porta Westfalica (ots)

Porta Westfalica Costedt. Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Mittwoch, Heiligabend 24.12.2025, gegen 19:06 Uhr zu einem Brandeinsatz in den Ortsteil Costedt alarmiert. An einem Carport waren Mülltonnen und gestapeltes Brennholz in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, eine Ausbreitung auf Gebäude wurde verhindert.

Passanten hatten das Feuer hinter einem Carport am Dammweg in Costedt bemerkt. Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte gegen 19:06 Uhr durch die Kreisleitstelle. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging mit einem C-Rohr gegen den Brand vor und konnte ihn schnell unter Kontrolle bringen. Betroffen waren abgestellte Mülltonnen und daran angrenzend aufgestapeltes Brennholz. Ein Übergreifen des Brandes auf Gebäude wurde verhindert. Die Brandstelle wurde mit einer Wärmebildkamera überprüft. Ein Großteil der alarmierten Kräfte konnte den Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen.

Einsatzleiter: Thomas Horn; eingesetzte Kräfte vor Ort: Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, Ehrenamtliche Löschgruppen: Holzhausen, Hausberge-Lohfeld, Holtrup-Vennebeck-Costedt, Veltheim-Möllbergen, Einsatzführungsdienst, Einsatzdokumentation, Rettungsdienst, Polizei, Einsatzende: 19:30 Uhr.

Diesen Einsatzbericht möchten wir nutzen und wünschen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest!🎄⭐🚒

