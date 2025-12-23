Feuerwehr Porta Westfalica

FW Porta Westfalica: 23.12.2025 - A2 Porta Westfalica: PKW in Vollbrand

Porta Westfalica (ots)

Porta Westfalica A2. Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Dienstag, 23.12.2025, gegen 00:53 Uhr zu einem PKW-Brand auf der A2 alarmiert. Bei Eintreffen stand das Fahrzeug in Vollbrand, die Insassen - 2 Erwachsene und ein Kind - hatten das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen können und waren unverletzt.

Die Einsatzstelle lag auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover unmittelbar an der Autobahnbrücke "Naturschutzgebiet Schwatten Paul". Ein PKW der Marke Ford stand auf dem Standstreifen in Vollbrand. Die Insassen, 2 Erwachsene und ein Kind, hatten das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen und sich und das Gepäck aus dem Kofferraum in Sicherheit bringen können. Der Brand hatte vom Motorraum aus das gesamte Fahrzeug erfasst. Einheiten der Bundespolizei, welche auf dem Heimweg waren, hielten an der Einsatzstelle und unterstützen die Familie und sicherten die Einsatzstelle ab. Die Feuerwehr ging mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz und einen C-Rohr gegen den Brand vor. Ein weiterer Löschangriff wurde aufgebaut und bereitgehalten. Nach Niederschlagung der Flammen wurde Schaummittel eingesetzt um letzte Glutnester zu ersticken. Ein Bergungsunternehmen übernahm den Abtransport des Fahrzeugwracks und nahm auch die Familie mit. Während der Löscharbeiten wurde die A2 in Fahrtrichtung Hannover vollgesperrt, da es zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam. Der Verkehr wurde dann auf einer, später auf 2 Spuren an der Einsatzstelle vorbei geführt.

Einsatzleiter: Uwe Hartwig; eingesetzte Kräfte vor Ort: Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, Ehrenamtliche Löschgruppe: Veltheim-Möllbergen, Polizei, Einsatzende: 02:00 Uhr.

