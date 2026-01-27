FW Porta Westfalica: 27.01.2026 - Bahnunfall - PKW gegen Zug in Eisbergen

Feuerwehr Porta Westfalica

27.01.2026 - Bahnunfall - PKW gegen Zug in Eisbergen

Porta Westfalica (ots)

Porta Westfalica Eisbergen. Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Dienstag, 27.01.2026, gegen 09:20 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Bahnübergang in Eisbergen, Eisberger Straße - Weserstraße, alarmiert. Auf dem beschrankten Bahnübergang war es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Zug gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Die Unfallstelle befand sich auf dem beschrankten Bahnübergang in Eisbergen, an der Eisberger-/Weserstraße. Auf dem Bahnübergang war es zu einer Kollision zwischen einem schwarzen Seat und einem Zug der RB77 in Richtung Hildesheim gekommen. Im PKW befand sich eine Person, in der Regionalbahn 6 Passagiere und 2 Personen des Zugpersonals. Im Zug wurde niemand verletzt, er kam auf der Strecke kurz vor der Brücke Hildburgstraße zum Stehen. Bei Eintreffen der Feuerwehr lag der PKW im Bereich des Bahnübergangs in einem Zaun, die Fahrerseite war ab der Mittelsäule aufgerissen und stark zerstört. Sämtliche Airbags hatten ausgelöst. Personen befanden sich nicht mehr im Fahrzeug, der Fahrer hatte den PKW aus eigener Kraft verlassen und sich von der Unfallstelle entfernt. Er wurde später leichtverletzt durch die Polizei im weiteren Umfeld angetroffen. Aufgrund der Meldung "Bahnunfall" waren mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes inklusive zweier Notärzte vor Ort. Größere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Der Notfallmanager der Bahn traf zeitnah ein und organisierte den Weitertransport der Zugpassagiere. Diese wurden mit Taxis weiterbefördert. Die Löschgruppe Eisbergen verblieb an der Einsatzstelle und unterstützte beim Umsteigen.

Einsatzleiter: Fabian Schulte; eingesetzte Kräfte vor Ort: Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, Ehrenamtliche Löschgruppen: Eisbergen, Veltheim-Möllbergen, Kleinenbremen-Wülpke, ELW-Bereitschaft Holzhausen, Einsatzführungsdienst, Einsatzdokumentation, Rettungsdienst, Notärzte, Polizei, Notfallmanager Bahn, Einsatzende für den Großteil der Kräfte: 10:20 Uhr.

