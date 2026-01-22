Feuerwehr Porta Westfalica

FW Porta Westfalica: 22.01.2026 - A2: Schwerer LKW-Unfall

1 Verletzter

Porta Westfalica (ots)

Porta Westfalica A2. Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Donnerstag, 22.01.2026, gegen 11:56 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover alarmiert. Ein Sattelzug war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung/Bäume oberhalb eingeschlagen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit.

https://feuerwehr-porta.de/22-01-2026-a2-schwerer-lkw-unfall-1-verletzter/

Die Unfallstelle lag auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover in Höhe der Eisberger Mühle. Verunfallt war ein Sattelzug beladen mit Torf-/Blumenerde jeweils in 25kg-Säcken auf Paletten. Der LKW war in die Böschung gefahren und in die Bäume oberhalb eingeschlagen. Der Sattelzug stürzte daraufhin um und blieb auf der Seite im Bereich des Standstreifens liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt, konnte das Führerhaus aber mit Hilfe von Ersthelfern verlassen. Er wurde rettungsdienstlich und notärztlich versorgt und ins Klinikum Minden transportiert. Bei dem Unfall wurde der Dieseltank aufgerissen, erhebliche Mengen an Betriebsmitteln liefen im Bereich der Böschung aus. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle bei Eintreffen ab und nahm einen Löschangriff vor. Der Verkehr wurde auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt, es kam zu einem erheblichen Rückstau. ein Großteil der anrückenden Kräfte konnte den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen, die Löschgruppe Veltheim-Möllbergen verblieb bis zum Eintreffen der Unteren Wasserbehörde an der Einsatzstelle. Die Einsatzstelle wurde an Polizei und Havariekommissar übergeben, die Untere Wasserbehörde des Kreises veranlasste Maßnahmen zur Bereinigung des Ölschadens. Die Bergung erfolgt durch ein Fachunternehmen, dies wird wahrscheinlich einige Stunden dauern.

Einsatzleiter: Markus Schmidt/Ralf Todeskino; eingesetzte Kräfte vor Ort: Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, Ehrenamtliche Löschgruppen: Veltheim-Möllbergen, Hausberge-Lohfeld, Holtrup-Vennebeck-Costedt, Einsatzführungsdienst, Einsatzdokumentation, Rettungsdienst, Notarzt, Polizei, Untere Wasserbehörde, Bergungsunternehmen, Straßen NRW, Einsatzende: 15:00 Uhr.

