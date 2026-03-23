LPI-SHL: Zusammenstoß Pkw-Fahrrad

Meiningen (ots) - Am Freitag, den 20.03.2026, meldete ein 25-jähriger Fahrer eines PKW VW gegen 14:50 Uhr, dass gerade ein Böller aus einem Mehrfamilienhaus in der Meininger Robert-Koch-Straße geworfen wurde und dieser unter seinem PKW detonierte. Weiterhin sah der Mitteiler kurz darauf einen Herrn mittleren Alters auf die Straße rennen, um den Sprengkörper wegzuräumen. Kurz darauf trafen die ersten Beamten der ...

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