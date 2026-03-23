Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt und geflüchtet

Meiningen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Sonntagmittag stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen einen in der Straße "Am Drachenberg" in Meiningen geparkten grauen Pkw Seat. Ohne die Polizei oder den Eigentümer zu informieren, verließ der Verursacher mit einem vermutlich roten Fahrzeug die Unfallstelle. Am Seat entstand im hinteren rechten Fahrzeugbereich ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht oder einem roten Fahrzeug im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0071750/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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