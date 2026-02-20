PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trickbetrüger geben sich als falsche Polizisten aus

Landkreis Sonneberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es im Landkreis Sonneberg zu mehreren Betrugsversuchen. Dabei gaben sich die Betrüger als falsche Polizisten aus und berichteten gegenüber den Angerufenen von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft. Die falschen Polizisten wollten weiterhin wissen, ob die Personen Wertgegenstände zu Hause haben, mit dem Ziel, diese Wertgegenstände abzuholen, um sie vermeintlich zu "sichern". Insgesamt wurden der Polizei zehn betrügerische Anrufe in Sonneberg und Föritztal gemeldet. Glücklicherweise kam es bisher zu keinem vollendeten Betrug verbunden mit einem Vermögensschaden. Leider häufen sich in den letzten Wochen und Monate derartige Anrufe. Bei diesen geben sich die Täter entweder als falsche Polizisten, Staatsanwälte, Rechtsanwälte oder Ärzte aus und versuchen auf eine sehr emotionale Art und Weise, vor allem ältere Menschen dazu zu bewegen, Wertgegenstände oder Bargeld herauszugeben oder zu übersenden.

Auch der sogenannte Enkeltrick-Betrug oder das Vortäuschen eines schweren Unfalls, um bei den Angerufenen Schockzustände auszulösen und diese dann für Bargeldforderungen auszunutzen, finden weiterhin Anwendung.

Erneut warnt die Polizei und appelliert bei solchen Fällen zu umsichtigem Verhalten:

   - Bleiben Sie ruhig und übergeben Sie niemals Geld oder 
     Wertgegenstände an Unbekannte.
   - Weder Krankenhäuser, Gerichte oder die Polizei verlangen von 
     Ihnen Geld oder Wertgegenstände.
   - Die Polizei wird nicht bei Ihnen persönlich anrufen um Ihnen 
     mitzuteilen, dass Einbrüche oder schwere Unfälle stattgefunden 
     haben.
   - In Deutschland ist es nicht üblich eine Kaution zu erheben.
   - Geben Sie keine Kontonummern oder persönliche Daten von Ihnen 
     oder Ihren Angehörigen telefonisch heraus, auch nicht an 
     vermeintliche Bankangestellte.
   - Beenden Sie das Telefonat sofort und kontaktieren Sie die die 
     Polizei oder Familienangehörige.
   - Warnsignale sind immer die Forderung von hohen Geldbeträgen und 
     die Übergabe über einen Kurier/ persönliche Abholung oder 
     Überweisung.

Bitte informieren Sie insbesondere ältere Angehörige, Bekannte oder Nachbarn über diese Betrugsmaschen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

