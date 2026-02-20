Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trickbetrüger geben sich als falsche Polizisten aus

Landkreis Sonneberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es im Landkreis Sonneberg zu mehreren Betrugsversuchen. Dabei gaben sich die Betrüger als falsche Polizisten aus und berichteten gegenüber den Angerufenen von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft. Die falschen Polizisten wollten weiterhin wissen, ob die Personen Wertgegenstände zu Hause haben, mit dem Ziel, diese Wertgegenstände abzuholen, um sie vermeintlich zu "sichern". Insgesamt wurden der Polizei zehn betrügerische Anrufe in Sonneberg und Föritztal gemeldet. Glücklicherweise kam es bisher zu keinem vollendeten Betrug verbunden mit einem Vermögensschaden. Leider häufen sich in den letzten Wochen und Monate derartige Anrufe. Bei diesen geben sich die Täter entweder als falsche Polizisten, Staatsanwälte, Rechtsanwälte oder Ärzte aus und versuchen auf eine sehr emotionale Art und Weise, vor allem ältere Menschen dazu zu bewegen, Wertgegenstände oder Bargeld herauszugeben oder zu übersenden.

Auch der sogenannte Enkeltrick-Betrug oder das Vortäuschen eines schweren Unfalls, um bei den Angerufenen Schockzustände auszulösen und diese dann für Bargeldforderungen auszunutzen, finden weiterhin Anwendung.

Erneut warnt die Polizei und appelliert bei solchen Fällen zu umsichtigem Verhalten:

- Bleiben Sie ruhig und übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.

- Weder Krankenhäuser, Gerichte oder die Polizei verlangen von Ihnen Geld oder Wertgegenstände.

- Die Polizei wird nicht bei Ihnen persönlich anrufen um Ihnen mitzuteilen, dass Einbrüche oder schwere Unfälle stattgefunden haben.

- In Deutschland ist es nicht üblich eine Kaution zu erheben.

- Geben Sie keine Kontonummern oder persönliche Daten von Ihnen oder Ihren Angehörigen telefonisch heraus, auch nicht an vermeintliche Bankangestellte.

- Beenden Sie das Telefonat sofort und kontaktieren Sie die die Polizei oder Familienangehörige.

- Warnsignale sind immer die Forderung von hohen Geldbeträgen und die Übergabe über einen Kurier/ persönliche Abholung oder Überweisung.

Bitte informieren Sie insbesondere ältere Angehörige, Bekannte oder Nachbarn über diese Betrugsmaschen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell