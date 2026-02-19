Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beleidigung im KomBus - Zeugin gesucht

Schleiz / Ziegenrück (ots)

Zu einer vermeintlichen Beleidigung in einem Omnibus auf der Linie zwischen Pößneck und Schleiz soll es am 19.02.2026 kurz vor 16:00 Uhr gekommen sein. Hier gerieten ein 54- jähriger Busfahrer und eine 50-jährige Insassin wegen der Nichteinhaltung der Verhaltensregeln in ÖPNV-Fahrzeugen derart verbal aneinander, dass die Insassin beim Aussteigen in Schleiz am Busbahnhof den Busfahrer wegen Beleidigung anzeigte. Zum Zeitpunkt der Straftat befand sich eine weitere Insassin im Bus, welche in Ziegenrück ausstieg und die verbale Auseinandersetzung zwischen Busfahrer und der anzeigenden Frau mitbekam. Diese Insassin konnte bislang nicht namentlich bekannt gemacht werden und wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

