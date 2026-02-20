Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verpuffung an PKW: 25-Jähriger leichtverletzt

Lehesten (ots)

Gestern Nachmittag kam es gegen 16 Uhr in Lehesten zu einem Fahrzeugbrand. Ein 25-Jähriger arbeitete in einer Garage an dem VW als es plötzlich beim Starten der Zündung zu einer Verpuffung kam. Anschließend geriet der Motor in Brand und der 25-Jährige schaffte es gerade noch rechtzeitig, den PKW aus der Garage zu schieben. Schließlich brannte der vordere Bereich des Fahrzeugs aus, die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand Schaden am Fahrzeug sowie an der Garage in Höhe von rund 13.000 Euro. Glücklicherweise wurde der 25-Jährige nur leicht an der Hand verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell