Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Männer greifen Polizeibeamte an

Sonneberg (ots)

Zeugen meldeten am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr zwei Randalierer am Sonneberger Busbahnhof. Die eingesetzten Beamten wurden von den Tatverdächtigen dann mit Schneebällen beworfen und beleidigt. Da die beiden Männer zunehmend aggressiver wurden und - trotz mehrfacher Aufforderung zur Unterlassung - mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten zuliefen, wurden sie zu Boden gebracht und fixiert. Die Männer im Alter von 21 und 28 Jahren standen jeweils unter Alkohol-bzw. Drogeneinfluss, jedoch wurde glücklicherweise niemand durch die Auseinandersetzung verletzt. Im weiteren Verlauf äußerte einer der Beschuldigten dann Suizidgedanken, woraufhin er nach Einschätzung durch einen Arzt in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
