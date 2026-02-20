PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer verunfallt - Hinweise auf Alkohol- und Drogenbeeinflussung

Saalfeld (ots)

Am Donnerstagabend kam es kurz vor 18 Uhr im Rainweg in Saalfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der 31-jährige Radfahrer fuhr den Rainweg in Richtung des Promenadenwegs entlang. Ein vor ihm fahrender PKW bremste dann verkehrsbedingt, und der 31-Jährige wich auf die Gegenfahrspur und den gegenüberbefindlichen Gehweg aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In dem Moment befand sich jedoch eine 47-Jährige mit ihrem Audi in einer Grundstücksausfahrt. Der Radfahrer fuhr gegen den Audi und verletzte sich dadurch leicht, am PKW entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der 31-Jährige mit über 1,3 Promille unter Alkoholeinfluss stand, darüber hinaus lieferte auch ein Drogenvortest Hinweise auf eine Beeinflussung. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen dauern an.

