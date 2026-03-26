LPI-SLF: Verkehrsunfall an Kreuzung - zwei Fahrer leicht verletzt

Sonnenberg (ots) - Gestern Nachmittag war die Sonneberger Polizei aufgrund eines aggressiven Mannes im Einsatz, der an einem Imbiss in der Köppelsdorfer Straße nicht sein Essen bezahlen wollte. Bereits kurz zuvor war der Mann an anderer Stelle durch Zechprellerei aufgefallen. Als die Beamten den 33-Jährigen zur Rede stellen wollten, kam er ihnen mit einer ...

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