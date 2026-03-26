Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall an Kreuzung - zwei Fahrer leicht verletzt
Saalfeld (ots)
Am Mittwoch, dem 25.03.2026 gegen 08.30 Uhr, ereignet sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der Lutherstraße und der Schillerstraße in Salfeld. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer der Fahrzeuge, 36 und 83 Jahre, leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden an beine Fahrzeugen. Die genaue Unfallursache wird momentan noch ermittelt.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell