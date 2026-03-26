Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: schwerer Unfall auf der Wulfener Straße

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Sattelzugmaschine. Eine 55-Jährige aus Dorsten war gegen 13:00 Uhr war mit ihrem Auto stadtauswärts auf der Wulfener Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine einer 48-jährigen Dorstenerin. Vor Ort konnte bei der 55-Jährigen eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Es wurde zunächst ein Rettungshubschrauber angefordert, die Frau wurde dann aber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Die 48-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Wulfener Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Ein speziell geschultes Unfallteam nach dem Unfall auf. Die 55-Jährige war vermutlich ohne Führerschein unterwegs. Ihr Auto war nicht versichert. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf ca. 130 000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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