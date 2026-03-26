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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Ladendieb verletzt mehrere Menschen

Recklinghausen (ots)

Ein Ladendieb hat am Mittwochnachmittag für einen größeren Einsatz in der Innenstadt gesorgt. Der Mann hatte sich gegen 15.55 Uhr in einer Parfümerie auf dem Kirchplatz als Kunde ausgegeben. Plötzlich steckte er mehrere hochwertige Parfums ein und rannte zum Ausgang. Eine Mitarbeiterin sowie Kunden versuchten, den Mann aufzuhalten. Dabei kam es zur Rangelei, woraufhin der mutmaßliche Dieb nach bisherigen Erkenntnissen auch Pfefferspray versprühte. Insgesamt wurden fünf Menschen leicht verletzt, darunter auch ein Kleinkind (2 Jahre), das im Kinderwagen saß. Der Täter flüchtete mit einem weißen Fahrrad - offenbar auch ohne Beute. Vermutlich ist er anschließend in einen Linienbus gestiegen. Die entsprechenden Ermittlungen laufen. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, 1,75m bis 1,80m groß, schlank, helle Basecap, dunkel gekleidet (blaue Jeans, blaue Turnschuhe mit weißer Sohle, schwarze oder dunkelblaue Jacke). Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann bislang nicht gestellt werden. Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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