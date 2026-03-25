Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg bei Stuhr +++ eine Person lebensgefährlich verletzt, eine Person schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch, 25. März 2026, gegen 12:00 Uhr, auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und Brinkum.

Zum Unfallzeitpunkt befuhren drei Sattelzüge hintereinander den Hauptfahrstreifen der Autobahn. Aufgrund einer Baustelle bildete sich ein Rückstau, in welcher Folge ein 36-jähriger Sattelzugfahrer und ein 49-jähriger Sattelzugfahrer zum Stehen kamen. Ein nachfolgender 31-jähriger Sattelzugfahrer fuhr trotz eingeleiteter Bremsung auf das Stauende und damit auf den Sattelzug des 49-Jährigen auf.

In der Folge des Aufpralls wurde der Sattelzug des 49-Jährigen auf den Sattelzug des 36-Jährigen geschoben. Alle drei Sattelzüge verkeilten sich ineinander.

Die Fahrer des mittleren und hinteren Sattelzuges wurden in ihren Führerhäusern eingeklemmt und mussten durch die anrückende Freiwillige Feuerwehr Groß Mackenstedt, Brinkum, Fahrenhorst und Leeste aus den Lkws geborgen werden.

Durch die Zusammenstöße wurde der unfallverursachende 31-Jährige lebensgefährlich verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der 49-jährige Fahrer des mittleren Sattelzuges zog sich schwerste Verletzungen zu und musste ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der 36-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Die drei Sattelzüge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 245.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten wurde die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg bei Stuhr vollgesperrt.

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