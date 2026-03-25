Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Gewerbs- und bandenmäßiger Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Dame +++ auf frischer Tat ertappt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 24. März 2026, gegen 10:50 Uhr, beobachten Beamte der Polizei durch Zufall einen Trickdiebstahl an der Rudolf-Königer-Straße in Delmenhorst.

Auf dem Weg zur Polizeidienststelle beobachtet eine zivilgekleidete Polizeibeamtin vom Beifahrersitz des Zivilwagens, wie eine ältere Dame auffällig lange und fest von einer jüngeren Frau umarmt wird. Dieses Bild erschien der Beamtin komisch und sie vermutete einen Trickdiebstahl zum Nachteil der älteren Dame.

Als die Beamten den Zivilwagen drehten, um die Situation näher in Augenschein zu nehmen, rannte eine 32-jährige Täterin sofort in einen bereitstehenden Fluchtwagen, einem dunklen BMW. Der Fluchtwagen fuhr rasant und rücksichtslos durch das Stadtgebiet Delmenhorst. Die Anhaltesignale der Polizei wurden missachtet und das Fahrzeug hielt nicht an.

Die Zivilwagenbesatzung nahm die Verfolgung des BMW auf und zog Verstärkung hinzu. Während der Verfolgungsfahrt wurde etwas aus dem Fenster des Fluchtfahrzeuges geworfen. Dies konnte später aufgesammelt und als eine wertvolle Goldkette der älteren Dame identifiziert werden.

Der Fluchtwagen und die flüchtenden Täter wurden im Verlauf der Fahndung im Bereich der Oldenburger Straße festgestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht Oldenburg den Beschluss zur Durchsuchung der Personen und zweier in Rede stehenden Fahrzeugen, die als Fluchtwagen genutzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprach am Dienstagvormittag eine 32-jährige Täterin eine 86-jährige Dame an und verwickelte sie in ein Gespräch. In der Folge umarmte die 32-Jährige die 86-Jahre lang und sehr fest. Während der Umarmung löste die Täterin eine wertvolle Goldkette vom Hals der Dame und legte ihr ein günstiges Falsifikat um, damit der Verlust der Kette nicht bemerkt würde. Dies ist von einer vorbeifahrenden Zivilwagenbesatzung beobachtet und Weiteres verhindert worden.

Die, zeitweise aus dem Fenster geworfene, Goldkette konnte ihrer rechtmäßigen Besitzerin wieder ausgehändigt werden.

Gegen insgesamt fünf beschuldigte Personen wird nun wegen des gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahles ermittelt.

Die Polizei Delmenhorst bittet Personen, die Hinweise geben können oder bei der Flucht des dunklen BMW gefährdet wurden, sich telefonisch mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

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