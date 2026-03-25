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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit Fahrschulfahrzeug auf der Abfahrt der Anschlussstelle Sandkrug der Autobahn 29 +++ eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 24. März 2026, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der Autobahn 29 im dortigen Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Sandkrug zu einem Auffahrunfall.

Ein 29-Jähriger Fahrschüler aus Bad Zwischenahn und der 52-Jährige Fahrlehrer aus Ganderkesee fuhren im BMW der Fahrschule von der Autobahn 29 an der Anschlussstelle Sandkrug ab und mussten verkehrsbedingt halten, bevor sie auf Bümmersteder Straße abbiegen konnten.

Ein nachfolgender 26-jähriger VW-Fahrer aus Oldenburg fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den wartenden Fahrschulwagen auf. In der Folge der Kollision zog sich der 52-Jährige im BMW leichte Verletzungen zu.

Im VW des Unfallverursachers lösten die Airbags aus und der Pkw war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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