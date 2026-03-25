Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Handwerks-Pkw aufgebrochen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 24. März 2026, in der Zeit von 01:00 Uhr bis 01:10 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem geparkten Handwerksfahrzeug in der Achimer Straße in Delmenhorst.

Entwendetet wurden Werkzeuge. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell