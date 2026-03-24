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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrerin fährt auf Baustellenbegrenzungsfahrzeug auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg auf +++ Fahrerin schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 23. März 2026, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg bei Bakum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw VW und einem Baustellenbegrenzungsfahrzeug, in welcher Folge sich die Pkw-Fahrerin schwere Verletzungen zu zog.

Die 69-jährige Frau aus Bühren fuhr mit ihrem VW auf dem Überholfahrstreifen und übersah aus bislang ungeklärter Ursache das Baustellenbegrenzungsfahrzeug.

Es kam zur frontalen Kollision, wodurch die Frau schwere Verletzungen erlitt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 28.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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