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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Großenkneten durch umstürzenden Straßenbaum

Delmenhorst (ots)

Ein 81-jähriger VW-Fahrer war am Montag, 23. März 2026, gegen 08:10 Uhr, auf dem Dachsweg an der Ecke Kleinen Greve in Großenkneten unterwegs als es zum Umstürzen eines Straßenbaumes kam.

Der Baum fiel auf die Fahrbahn, wodurch es in der Folge zur unmittelbaren Kollision mit dem Pkw des 81-Jährigen aus Großenkneten kam.

Der VW wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Der Mann aus Großenkneten blieb unverletzt.

Der entstandene Schaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.

Durch den Bauhof der Gemeinde wurde der Baum von der Fahrbahn entfernt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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