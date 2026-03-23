Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sachbeschädigung der Bushaltestelle in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen beschädigten in der Zeit von Freitag, 20. März 2026, 16:30 Uhr, bis Sonntag, 22. März 2026, 11:00 Uhr, die Glasscheibe der Bushaltestelle in der Straße Am Sportplatz in Dötlingen.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04431 9410 in Verbindung zu setzen.

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