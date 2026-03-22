Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person und Vollsperrung der Autobahn 1

Delmenhorst (ots)

Am 22.03.2026 kam es um 12:07 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Brinkum und dem Autobahndreieck Stuhr, in dessen Folge eine Person verstarb, zwei schwer und weitere drei leicht verletzt wurden. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen wird von folgendem Unfallhergang ausgegangen: Ein 69-jähriger aus Nordrhein-Westfalen bremst seinen Pkw auf dem mittleren Fahrstreifen bis zum Stillstand ab. Dahinter konnte eine 41-jährtige aus Bremen ihren Pkw ebenfalls abbremsen. Zwischen den drei nachfolgenden Pkw kam es im Anschluss zu einem schweren Auffahrunfall. Eine 57-jährige aus Bremen fährt auf den Pkw einer 57-Jährigen aus den Niederlanden auf, der Pkw der Niederländerin kollidierte im weiteren Verlauf mit dem Pkw eines 39-Jährigen aus Bremen. Ein 55-Jähriger niederländischer Mitfahrer im mittleren Pkw wird durch den Unfall tödlich, die beiden 57-Jährigen Fahrerinnen schwer verletzt. Weitere drei Personen aus dem ersten Pkw werden leicht verletzt. Weiterhin starben zwei Hunde aus dem mittleren Pkw bei dem Unfall. An der Unfallstelle waren neben einer Vielzahl von Feuerwehrkräften, Rettungsdienst und Polizei ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Verletzten und Fahrzeuge musste die Autobahn ab der Anschlussstelle Brinkum vollgesperrt werden. Die Sperrung dauert weiterhin an und wird sich bis in die Abendstunden noch hinziehen.

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