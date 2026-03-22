Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst: Umfangreiche Ermittlungen nach Auffinden einer leblosen Person in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 21. März 2026 wurde in einem Firmengebäude in der Großensieler Straße in Nordenham eine leblose Person aufgefunden.

Die Umstände, unter denen die männliche Person aufgefunden wurde, bieten Grund zu der Annahme, dass der Mann Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft haben daher noch in der Nacht umgehend umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Hierzu gehörten neben Spurensicherungsmaßnahmen auch erste forensische Untersuchungen.

Die genauen Hintergründe zu dem Geschehen sind derzeit unklar. Es wird in alle Richtungen ermittelt.

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