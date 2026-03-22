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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Missachten von Haltezeichen mit anschließender Flucht nach einer Lasermessung, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am 21.03.2026 führen Beamte des Polizeikommissariats Nordenham ab 13 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der B437 in Stadland durch. Durch einen Seat aus Leer wird die Geschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften überschritten, sodass das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden sollte. Der Fahrzeugführer missachtet die Anhaltezeichen und setzt seine Fahrt trotz eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht zunächst fort. Nach einiger Zeit stellt der Fahrer den Pkw mit laufendem Motor ab und flüchtete mit dem Beifahrer fußläufig. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen auch unter dem Einsatz eines Hubschraubers ermöglichen die Feststellung beider Personen. Gegen den 28-jährigen Fahrzeugführer aus Detern werden Straf- und Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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