Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Autofahrer fährt auf vollgesperrten Teil der A 29 bei Großenkneten und verunfallt im Baustellenbereich ++ Pkw-Totalschaden ++ Führerschein beschlagnahmt

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Delmenhorst (ots)

Trotz Vollsperrung fuhr ein 60-Jähriger aus Holdorf am Freitag, 20.03.2026, gegen 21:45 Uhr mit dem Pkw an der Anschlussstelle Großenkneten auf die A 29 in Rtg. Ahlhorn und verunfallte im Baustellenbereich. Nach Auffahren auf den baustellenbedingt zur Zeit gesperrten Streckenabschnitt durchfuhr der Pkw-Fahrer, der zeitweise auch entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war, zwei Betonfelder, deren Oberfläche im Zuge der Bauarbeiten mehrere Zentimeter tief ausgeschnitten worden waren. Hierdurch wurde der Pkw erheblich beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und weist einen wirtschaftlichen Totalschaden auf. Zudem wurden Warnbaken beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 7500 Euro geschätzt. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der 60-Jährige unter Medikamenten- und Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,38 Promille. Auf Grundlage des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde beim Beschuldigten eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

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