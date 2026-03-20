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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrer bei Unfall in Hude leicht verletzt +++ beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 19. März 2026 gegen 12:35 Uhr, wurde ein 51-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Straße Am Amazonenwerk in Hude leicht verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte eine 35-Jährige aus Hude auf ein Grundstück in der Straße Am Amazonenwerk einzubiegen und übersah dabei den von links kommenden 51-Jährigen aus Berne auf seinem Motorrad.

Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden, der Motorradfahrer kam zu Sturz und zog sich Verletzungen zu. Er wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Lena Brandauer
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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