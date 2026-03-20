Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Wardenburg leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Zum Unfallzeitpunkt, am 19. März 2026 gegen 11:20 Uhr, verletzte sich ein 64-jähriger Fahrradfahrer als Dötlingen leicht.

Während des Abbiegevorgangs mit ihrem Auto vom Hubertusweg auf die K 242 übersah die 44-Jährige aus Oldenburg den von linkskommenden 64-Jährigen und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Radfahrer verletzte sich leicht und wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

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