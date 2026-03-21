Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Spielhalle in Harpstedt + Zeugenaufruf
Delmenhorst (ots)
Eine Spielhalle in der Königsberger Straße in Harpstedt war am Sonnabend, 21.03.2026, gegen 01:10 Uhr das Ziel eines Einbruches. Nach Aufhebeln der Zugangstür löste allerdings der Alarm aus, weshalb von der weiteren Tatausführung abgesehen wurde. Hinweise erbittet die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410.
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