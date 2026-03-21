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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Spielhalle in Harpstedt + Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Eine Spielhalle in der Königsberger Straße in Harpstedt war am Sonnabend, 21.03.2026, gegen 01:10 Uhr das Ziel eines Einbruches. Nach Aufhebeln der Zugangstür löste allerdings der Alarm aus, weshalb von der weiteren Tatausführung abgesehen wurde. Hinweise erbittet die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i. A. Janßen, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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