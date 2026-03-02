Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. 17-Jähriger am Steuer eines E-Scooters kontrolliert.

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen (28.02.2026) gegen 4 Uhr fuhr ein 17-Jähriger aus Lemgo mit einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) auf dem Gehweg des Bruchweges in Richtung Kleiststraße. Er bog dann in den Pöstenweg ein. Bei einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei fest, dass der Jugendliche augenscheinlich stark alkoholisiert war. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem fehlte dem Fahrzeug ein gültiges Versicherungskennzeichen. Das benutzte Fahrzeug erreichte bis zu 60 km/h. Es benötigt daher eine Betriebserlaubnis und ist führerscheinpflichtig - beides fehlte dem Fahrer. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher.

