Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall zwischen Trecker und Motorrad ++ Motorradfahrer leicht verletzt ++ Motorrad mit Totalschaden ++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Auf der Eichenstraße in Wardenburg/Charlottendorf-Ost kam es am Freitag, 20.03.2026, gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Treckers und eines Motorrades, wodurch der Motorradfahrer sich leicht verletzte und am Motorrad ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Ein 26-jähriger Wardenburger befuhr dabei mit dem Trecker, an dem noch ein Feldspritze angehängt war, die Eichenstraße in Richtung Oldenburger Straße. Um, wie beabsichtigt, besser auf ein rechtsseitiges Grundstück fahren zu können, scherte er mit dem Gespann leicht nach links aus. Der nachfolgende 34-jährige Motorradfahrer aus Friesoythe hatte zu diesem Zeitpunkt zum Überholmanöver angesetzt, führte bei Erkennen der Situation eine Gefahrenbremsung durch und stürzte. Während das Motorrad auf der Seite bis zum linken Straßenrand rutschte, kam der Motorradfahrer unter der angehängten Feldspritze zum Liegen. Es kam glücklicherweise zu keiner Berührung mit dem Anhänger. Der 34-Jährige zog sich dennoch leichte Verletzungen zu. Während das Gespann unbeschädigt blieb, weist das Motorrad einen wirtschaftlichen Totalschaden auf. Unfallzeugen, insbesondere eine Pkw-Fahrerin, die auf die Unfallstelle zugekommen, kurz angehalten, dann aber weitergefahren sein soll, mögen sich bei der Polizei Wardenburg unter der Telefonnummer 04407-716350 melden.

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