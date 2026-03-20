Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Kollision im Kreuzungsbereich

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Duisburg (ots)

Im Kreuzungsbereich Koloniestraße/Am Güterbahnhof sind am Donnerstagmorgen (19. März, 7 Uhr) zwei Autos zusammengestoßen.

Die Fahrerin (57) eines weißen Opel Corsa schilderte den eingesetzten Polizisten, dass sie die Koloniestraße in Fahrtrichtung Neudorf befahren habe, als plötzlich ein grauer VW Golf nach links auf die Straße Am Güterbahnhof abbog, um auf die Autobahn A59 in Fahrtrichtung Dinslaken zu fahren. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge.

Bevor Rettungskräfte die geschockte 57-Jährige, die über Kopfschmerzen klagte, ins Krankenhaus brachten, teilte sie den Einsatzkräften mit, dass sie bei Grünlicht zeigender Ampel losgefahren sei.

Der Fahrer (33) des grauen VW Golf kam mit dem Schrecken davon. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle ab. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob der 33-Jährige womöglich eine Rotlicht anzeigende Ampel übersah.

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