PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Kollision im Kreuzungsbereich

POL-DU: Dellviertel: Kollision im Kreuzungsbereich
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Duisburg (ots)

Im Kreuzungsbereich Koloniestraße/Am Güterbahnhof sind am Donnerstagmorgen (19. März, 7 Uhr) zwei Autos zusammengestoßen.

Die Fahrerin (57) eines weißen Opel Corsa schilderte den eingesetzten Polizisten, dass sie die Koloniestraße in Fahrtrichtung Neudorf befahren habe, als plötzlich ein grauer VW Golf nach links auf die Straße Am Güterbahnhof abbog, um auf die Autobahn A59 in Fahrtrichtung Dinslaken zu fahren. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge.

Bevor Rettungskräfte die geschockte 57-Jährige, die über Kopfschmerzen klagte, ins Krankenhaus brachten, teilte sie den Einsatzkräften mit, dass sie bei Grünlicht zeigender Ampel losgefahren sei.

Der Fahrer (33) des grauen VW Golf kam mit dem Schrecken davon. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Unfallstelle ab. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Das Verkehrskommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob der 33-Jährige womöglich eine Rotlicht anzeigende Ampel übersah.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 12:05

    POL-DU: Rahm: Halskettenraub - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Eine Duisburgerin (79) meldete der Polizei am Donnerstagnachmittag (19. März, 16:15 Uhr), dass ihr eine Frau die Halskette geraubt habe und geflüchtet sei. Vorschlag: Nach Angaben der Seniorin hielt ein schwarzer Mercedes an ihrem Grundstück an der Angermunder Straße. Ein Mann saß am Steuer, eine Frau stieg aus und winkte die Seniorin zu sich. Die Unbekannte bot ihr in einer nichtdeutschen Sprache ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 11:15

    POL-DU: Ruhrort: Mann schwingt im Streit die Säge - niemand verletzt

    Duisburg (ots) - Nach einem Streit an der Landwehrstraße ist ein 70-Jähriger am Mittwochabend (18. März, gegen 19 Uhr) losgezogen, um sich eine Handsäge zu besorgen. Wenige Minuten später kehrte er zum Wohnhaus seines 42-jährigen Kontrahenten zurück. Dort bedrohte er den Mann mit der Säge und stach schließlich durch ein offenes Fenster nach ihm, während sich ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 10:10

    POL-DU: Vierlinden: Jugendlicher flüchtet mit E-Scooter

    Duisburg (ots) - Ein Motorradpolizist wurde am Donnerstagmittag (19. März, 13:50 Uhr) im Bereich der Römer-, Bahnhof- und Königstraße auf zwei Jugendliche auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen aufmerksam. Als er den E-Scooter kontrollieren wollte, flüchtete der 15-Jährige Fahrer vor der Kontrolle - auch nach einer Lautsprecherdurchsage des Motorradpolizisten. Kurz vor der Kreuzung zur Frankenstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren