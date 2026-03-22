Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Geldbörsendiebstahl in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 21.03.2026, um 12:15 Uhr ist es in Wildeshausen bei einem Sonderpostenmarkt an der Ahlhorner Straße zu einem Diebstahl einer Geldbörse gekommen. Unbekannte Täter entwendeten während des Einkaufens aus der Handtasche der 84jährigen Geschädigten deren Geldbörse. Vermutlich fand die Tat bereits im Außenbereich statt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 zu melden.

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