Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn - Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person am 22.03.2026 auf der Autobahn 1

Delmenhorst (ots)

Die Vollsperrung der Autobahn 1 konnte um 21:30 Uhr aufgehoben werden, nachdem die Fahrzeuge geborgen und die Unfallstelle gereinigt worden war.

Durch die Staatsanwaltschaft Verden wurde ein Unfallgutachter beauftragt, der vor Ort die Unfallstelle und Fahrzeuge besichtigte, um den Unfallhergang zu ermitteln und zu rekonstruieren. Die weitere Untersuchung der Fahrzeuge erfolgt durch den Gutachter beim Bergungsunternehmen. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf aktuell ca. 35.000,- Euro geschätzt.

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