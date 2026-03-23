Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Verbrauchermarktes an der Bremer Straße +++ Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 22. März 2026, gegen 22:30 Uhr, kam es zum Brand eines Verbrauchermarktes an der Bremer Straße in Delmenhorst.

Aufmerksame Zeugen meldeten dem Notruf, dass ein hölzerner Fahrradunterstand neben einem Einkaufsgeschäft brennen würde. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf das Lager des Geschäftes über.

Die alarmierte Berufsfeuerwehr Delmenhorst, sowie die Freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst-Stadt und Delmenhorst-Süd rückten mit 63 Kameraden und Kameradinnen an und übernahmen die Löschung des Brandes.

Der Bereich um den Brandort, die Bremer Straße und die Nordenhamer Straße, ist zur Durchführung der Löscharbeiten bis 00:35 Uhr gesperrt gewesen.

Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt.

Die anrückende Streifenwagenbesatzung der Polizei Delmenhorst stellte im Nahbereich des Brandortes einen 41-jährigen Mann fest, der sich auffällig verhielt. Im Verlauf erhärtete sich der Verdacht, dass der 41-Jährige für den Brand verantwortlich sein könnte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Mann vorläufig festgenommen und eine Blutprobenentnahme bei ihm durchgeführt.

Gegen ihn wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Eine Prüfung hat ergeben, dass kein Antrag auf den Erlass eines Haftbefehls gestellt wird. Der Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete die Ermittlungen zur Brandursachenerforschung ein.

Der entstandene Gebäudeschaden wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden an der Lagerware ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.

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