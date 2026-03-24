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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von einem Pedelec in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 20. März 2026, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 22. März 2026, 15:00 Uhr, ein Pedelec von einem Privatgrundstück in der Friesenstraße in Nordenham.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham leitete die Ermittlungen ein und sucht in dem Zuge Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731 26940 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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