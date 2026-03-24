Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Bekleidungsgeschäft an der Stedinger Straße +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 21. März 2026, 19:00 Uhr, bis Montag, 23. März 2026, 08:25 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt in ein Bekleidungsgeschäft mit drei Buchstaben in der Stedinger Straße.

Die Täter entwendeten Bargeld und verunreinigten gezielt eine Räumlichkeit in dem Geschäft.

Der entstandene Gesamtschaden wurde auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm den Tatort auf und leitete die Ermittlungen ein. In dem Zuge bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559 0 zu melden.

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