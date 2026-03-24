Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ERGÄNZUNG zu Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei Delmenhorst: Einrichtung einer Mordkommission und Festnahme des Beschuldigten

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 23. März 2026, richtete die Polizei Delmenhorst eine Mordkommission ein, welche die bereits umfangreich eingeleiteten Ermittlungen übernommen hat und seitdem weiter intensiviert.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittlungsbehörden von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt zum Nachteil eines 34-jährigen Oldenburgers aus.

Dringend tatverdächtig ist ein 62-jähriger Mann.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht Oldenburg einen Haftbefehl gegen den 62-Jährigen, der seit dem Wochenende gesucht wurde.

Am Dienstag, 24. März 2026, stellte sich der Mann freiwillig der Polizei und wurde festgenommen. Der Beschuldigte wird noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.

+++ Pressemeldung vom 22.03.2026, 12:32 Uhr +++

Am Samstag, 21. März 2026 wurde in einem Firmengebäude in der Großensieler Straße in Nordenham eine leblose Person aufgefunden.

Die Umstände, unter denen die männliche Person aufgefunden wurde, bieten Grund zu der Annahme, dass der Mann Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft haben daher noch in der Nacht umgehend umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Hierzu gehörten neben Spurensicherungsmaßnahmen auch erste forensische Untersuchungen.

Die genauen Hintergründe zu dem Geschehen sind derzeit unklar. Es wird in alle Richtungen ermittelt.

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