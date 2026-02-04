Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbrecher im Bürgerhaus Wehrda
Giessen (ots)
Marburg-Wehrda: Einbrecher im Bürgerhaus
Durch ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich Einbrecher zwischen Montag (2. Februar) 19.45 Uhr und Dienstag (3. Februar) 10 Uhr Zutritt zu dem Bürgerhaus in Wehrda in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie die Räumlichkeiten und öffneten gewaltsam mehrere Türen. Ob die Täter hier Beute machten, muss noch ermittelt werden. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf knapp 8.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bürgerhauses gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.
