Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbrecher im Bürgerhaus Wehrda

Giessen (ots)

Marburg-Wehrda: Einbrecher im Bürgerhaus

Durch ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich Einbrecher zwischen Montag (2. Februar) 19.45 Uhr und Dienstag (3. Februar) 10 Uhr Zutritt zu dem Bürgerhaus in Wehrda in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie die Räumlichkeiten und öffneten gewaltsam mehrere Türen. Ob die Täter hier Beute machten, muss noch ermittelt werden. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf knapp 8.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bürgerhauses gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

