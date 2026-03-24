PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 23. März 2026 kam es gegen 10:35 Uhr auf der Langenberger Straße in Hude zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Mercedes Sprinter.

Ein 38-jähriger Mann aus Rastede fuhr in seinem Sprinter die Langenberger Straße in Richtung Bookholzberg und wollte auf einen Parkplatz abbiegen. Hierfür bremste er sein Fahrzeug ab, der nachfolgende 19-jährige Bremer übersah dies und fuhr in der Folge mit seinem VW auf den bremsenden Sprinter auf.

Der 38-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt wurde der Sachschaden auf rund 17.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren