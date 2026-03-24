Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 23. März 2026 kam es gegen 10:35 Uhr auf der Langenberger Straße in Hude zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Mercedes Sprinter.

Ein 38-jähriger Mann aus Rastede fuhr in seinem Sprinter die Langenberger Straße in Richtung Bookholzberg und wollte auf einen Parkplatz abbiegen. Hierfür bremste er sein Fahrzeug ab, der nachfolgende 19-jährige Bremer übersah dies und fuhr in der Folge mit seinem VW auf den bremsenden Sprinter auf.

Der 38-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt wurde der Sachschaden auf rund 17.500 Euro geschätzt.

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