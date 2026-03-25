Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Frisörsalon an der Nordstraße +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen schlugen eine Scheibe eines Frisörsalons an der Nordstraße in Delmenhorst ein und verschafften sich auf diese Weise gewaltsam Zutritt zum Geschäft.

Der Tatzeitraum lässt sich am Dienstag, 24. März 2026, auf die Zeit zwischen 02:00 Uhr und 02:15 Uhr eingrenzen.

Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Handwerkzeug aus dem Frisörsalon.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich telefonisch mit der Polizei unter der Nummer 04221/ 1559-0 in Verbindung zu setzen.

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