Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl von Pkw-Rädern +++ Täter bringt neue Räder an +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 24. März 2026, in der Zeit von 03:45 Uhr bis 11:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Cramerstraße in Delmenhorst vier Reifen eines geparkten Opel.

Die Täter demontierten die Reifen samt der Stahlfelgen vom grauen Opel und schraubten vier fremde Räder an den geparkten Opel.

Der entstandene Schaden wurde auf rund 800 Euro geschätzt.

Die Polizei Delmenhorst nahm die Ermittlungen auf und sucht Personen, die Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/ 1559-0 zu melden.

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