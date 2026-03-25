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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall zwischen drei Pkw auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück bei Emstek

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 24. März 2026, gegen 13:15 Uhr, kam es zum Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück bei Emstek.

Ein 38-jähriger VW-Fahrer aus Lohne zog vom Ausfädelungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen und übersah hierbei den parallel fahrenden Audi eines 35-Jährigen aus Wildeshausen. Es kam zur Kollision, woraufhin der VW-Fahrer zurück auf den Ausfädelungsstreifen lenkte und hier mit einem 74-Jährigen Audi-Fahrer aus Bochum zusammenstieß.

Es entstanden Sachschäden in Höhe von 11.000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit und die Pkw-Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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