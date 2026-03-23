POL-NK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 58. Jährigen aus Neunkirchen

Schiffweiler - Hauptstraße (ots) - Am 19.03.2026 gegen 19:30 Uhr kam es in der Hauptstraße, in Höhe Hausnummer 71, in Schiffweiler zu einem Vorfall mit Hundebiss. Ein 32 jähriger Fußgänger ging die Hauptstraße entlang als ihm eine Frau mit Hund entgegen kam. Dabei wurde der Fußgänger von dem etwa kniehohen, schwarzen Hund (Rasse unbekannt) unvermittelt in die Hand und Jacke gebissen. Er erlitt dadurch eine tiefe ...

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