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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ERGÄNZUNG zu Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Polizei Delmenhorst: Einrichtung einer Mordkommission und Festnahme des Beschuldigten +++ Mann in U-Haft

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 24. März 2026, wurde der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete das Amtsgericht Oldenburg die Untersuchungshaft des Mannes an.

Beamte der Polizei Delmenhorst überführten ihn nach der Vorführung beim Amtsgericht in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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