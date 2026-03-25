Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ERGÄNZUNG zu Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Polizei Delmenhorst: Einrichtung einer Mordkommission und Festnahme des Beschuldigten +++ Mann in U-Haft

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 24. März 2026, wurde der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete das Amtsgericht Oldenburg die Untersuchungshaft des Mannes an.

Beamte der Polizei Delmenhorst überführten ihn nach der Vorführung beim Amtsgericht in eine Justizvollzugsanstalt.

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