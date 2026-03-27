PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auto überschlägt sich bei Alleinunfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Fernewaldstraße kam es gestern Abend zu einem Alleinunfall. Gegen 22:00 Uhr fuhr ein 18-Jähriger aus Bottrop mit seinem Auto aus einer Sackgasse auf die Fernewaldstraße. Aus nicht geklärter Ursache kam er kurz darauf von der Fahrbahn ab und geriet in die Böschung. Dabei überschlug sich das Auto. Der 18-Jährige und seine beiden Mitfahrer (19-Jähriger aus Bottrop und 16-Jähriger aus Oberhausen) konnten aussteigen. Der Fahrer und der 16-Jährige, der auf der Rückbank saß, wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Ein Abschlepper kümmerte sich um das Fahrzeug. Der Schaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Außerdem wurden mehrere Bäume und Büsche beschädigt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 11:14

    POL-RE: Bottrop: Ladendieb verletzt mehrere Menschen

    Recklinghausen (ots) - Ein Ladendieb hat am Mittwochnachmittag für einen größeren Einsatz in der Innenstadt gesorgt. Der Mann hatte sich gegen 15.55 Uhr in einer Parfümerie auf dem Kirchplatz als Kunde ausgegeben. Plötzlich steckte er mehrere hochwertige Parfums ein und rannte zum Ausgang. Eine Mitarbeiterin sowie Kunden versuchten, den Mann aufzuhalten. Dabei kam es zur Rangelei, woraufhin der mutmaßliche Dieb nach ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 10:28

    POL-RE: Marl: Präsenz zeigen, Sicherheit stärken - Gemeinsamer Einsatz rund um den ZOB

    Recklinghausen (ots) - Für ein Plus an Sicherheit war die Polizei Recklinghausen am Mittwoch gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Marl und der Bundespolizei rund um den ZOB unterwegs. "Ein Ziel der gemeinsamen Einsätze ist es, die Sicherheit sichtbarer zu machen - vor allem an Orten, wo Menschen sich oft unwohl fühlen. Die verstärkte Präsenz wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren