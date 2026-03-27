Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auto überschlägt sich bei Alleinunfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Fernewaldstraße kam es gestern Abend zu einem Alleinunfall. Gegen 22:00 Uhr fuhr ein 18-Jähriger aus Bottrop mit seinem Auto aus einer Sackgasse auf die Fernewaldstraße. Aus nicht geklärter Ursache kam er kurz darauf von der Fahrbahn ab und geriet in die Böschung. Dabei überschlug sich das Auto. Der 18-Jährige und seine beiden Mitfahrer (19-Jähriger aus Bottrop und 16-Jähriger aus Oberhausen) konnten aussteigen. Der Fahrer und der 16-Jährige, der auf der Rückbank saß, wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. Ein Abschlepper kümmerte sich um das Fahrzeug. Der Schaden wird auf ca. 6000 Euro geschätzt. Außerdem wurden mehrere Bäume und Büsche beschädigt.

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